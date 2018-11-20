Muhtarlar, 1915 Çanakkale Köprüsü İnşaatını Ziyaret Etti

20 Kasım 2018 Salı 18:04



20 Kasım 2018 Salı 18:04

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ile Eceabat mahalle ve köy muhtarları, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret etti.Kaymakamı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden bu devasa yatırımda gelinen aşamayı görmek ve farkındalığı artırmak adına tüm köy ve mahalle muhtarlarının burayı gelip gördüklerini belirtti.Yılmaz, "Bugün Eceabat ilçesi mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Cumhuriyet tarihimizin en önemli yatırımlarından birisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını yerinde görmeye geldik." dedi.Kilitbahir Köyü Muhtarı Ali Şinasi Tınaz ise, 12 köy 2 mahalle muhtarı olarak 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Görevlilerin verdiği bilgilere göre yapılacak olan köprü ülkemize büyük katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.