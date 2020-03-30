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Muhtarlar 65 yaş üstü için sahada, Büyükşehir yanlarında

"Vefa Sosyal Destek Grubu" Kocaeli genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

30.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:48
Muhtarlar 65 yaş üstü için sahada, Büyükşehir yanlarında

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca oluşturulan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandırıldı. Valilik ve Kaymakamlık Başkanlığı'nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları içerisinde muhtarlarda yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Kocaeli 'nde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", şehrin dört bir yanında 65 yaş üstü ve kronik hastaların taleplerini Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile anında karşılıyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışma grupları içerisinde muhtarlar da yer alıyor. Vatandaşların 112'yi arayarak yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker ve zabıta ekipleri tarafından muhtar eşliğinde sahiplerine ulaştırılıyor. Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Kocaeli'nde 65 yaş üstü ve kronik hastaları ziyaret eden "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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