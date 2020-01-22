Muhtarlar, Bağaç birlikte seslendi

.Batmanda faaliyet gösteren 3 muhtar derneği ile birlikte basın açıklaması yapan Uluslar arası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç,"sorunları birlik ve beraberlik içinde çözeriz, biz USED olarak eski milletvekillerini, muhtarlarımızı ve sivil dinamikleri toplamak isterdik ama bu işi sayın AK Parti milletvekilimizden bekleriz. Eğer kendisi böyle bir bilikteliğe ön ayak olursa Batmanın hastane sorunu, uçak meselesi, proje aşamasındaki kmau yatırımları daha hızlı gerçekleşir ve sesimiz sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlara daha hızlı ulaşır" dedi.

Siyasilere seslenen Bağaç, "herkes Batman için elini taşın altına koymalıdır. 'Ben' ve 'sen' değil, "biz" olmanın vaktidir" diyerek, muhtarları ve birlikte oldukları oluşumları önemsediğini ve birliktelik oluşturarak Batmanın sorunları için ortak paydada buluştuklarını söyledi.

"TÜM YETKİLİLERE VE SİYASİLERE ÇAĞRIMIZDIR"

Batmanın önemli sorunlarının olduğunu ifade eden Bağaç "Batmanda kangrenleşmiş sorunların başında olan hastane sorunumuz var. Sağlık kurumlarımız yetersiz, milletimiz yeni hastanenin yapımını dört gözle bekliyor. Batmana 500 yataklı hastane için lütfen çabanızı gösterin. Akabinde halen güncelliğini koruyan uçak sorunu artık 'kriz' haline gelmiştir. Uçak seferlerimiz gittikçe azaldığı gibi pahalı biletler bölge insanına ceza gibi dayatılmaktadır. BATSO, Ticaret Borsası gibi kurumlar başta olmak üzere herkes uçak sorununu dile getirirken, maalesef yöneticilerimizden ciddi bir ses çıkmamıştır. Ayrıca; yıllardır 'yapıldı-yapılacak' denilen ve Batman Şehirler arası Otogar ile Kuyubaşı TOKİ'ye kadar uzanan 6,5 kilometrelik çevre yolumuz bir an önce faaliyete geçirilmelidir. Bu yol şehrimize nefes aldıracağı gibi imar-ulaşım gibi bir çok alanda gelişime neden olacaktır. Batmanda ciddi bir enerji sorunu vardır. DEDAŞ kaynaklı ve sürekli kendilerini haklı göstermeye amaç edinen 'kaçak-kayıp enerji' sorunu yaz-kış devam ediyor. Buradan eğitimdeki gerileme, işsizlik ve daha bir çok ana başlıklarıyla Batmanın sorunlarını sıralayabiliriz, bundan böyle muhtar dernekleri, sivil toplum örgütleri ve Batmanın tüm dinamikleriyle sorunları gündemde tutmaya, gündemi takip etmeye ve yetkililere ulaştırmada çabalarımız ve gayretlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

KAĞBA BİRLİKTELİĞİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Basın toplantısında söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Kağba, birlikteliğin önemine değindi. Vali Hulusi Şahin ve bazı kurum müdürlerinin Batman için bir şans olduğunu ancak yerelde tüm dinamiklerin bir araya gelerek yöneticilerle birlikte şehrin sorunlarını çözmede etkili olacağını söyledi.

PADİR: SİYASİLERE ULAŞAMIYORUZ…

Batmanda hastane sorunu, Otogar ve Kuyubaşı TOKİ arasındaki çevre yolunun önemi, uçak seferlerinin düşmesi, gençlerin işsizlik ve sosyo-ekonomik sorunlarına değinen Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Masum Padir, siyasilere ulaşamadıklarını belirterek bu kopukluğun ve iletişimsizliğin şehre olumsuz etki bıraktığını ifade etti. Padir "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanımız oldu ve talep ettiğimiz Tıp Fakültesi isteği karşısında Batmanın hastane sıkıntısının olup olmadığını sordu. Ayrıca burada ben bir muhtar ve dernek başkanı olarak il başkanımıza bir türlü ulaşamıyorum. Defalarca aradım ulaşamadım, geri dönüş zahmetinde dahi bulunmadılar" dedi.

ŞAHİN "ÖNCELİĞİMİZ BATMANDIR"

Batman Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demir'de bu şehirde yaşayan insanların sesleri olmaya çalıştıklarını belirterek "Batmanın sorunlarına duyarlıyız ve çözümü için her zaman bir araya gelmeye hazırız. Her zaman önceliğimiz Batmandır" dedi. Tüm dernek başkanları kendilerini bir araya getirme imkanı bulan Osman Bağaç'a teşekkür ettiler.