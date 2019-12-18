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Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti

Malazgirt ilçesinde 12 mahalle muhtarı Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek plaket verdi.

18.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti
ilçesinde 12 mahalle muhtarı Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek plaket verdi.
Altın, yaptıkları güzel sürprizden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, belediyenin hizmet kalitesini daha da yükselteceklerini belirtti.
Programlanan hizmet çizelgesi dahilinde bütün bölgelere hizmet verildiğini ifade eden Altın, şöyle dedi:
"Belediye sınırlarındaki her bölgemize hizmet götürüyoruz. Yıllık çizelgemizde planladığımız akışa göre bütün mahallelere gerekli yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle görüş alışverişi yapmak belediyemiz için çok önemli. Sizlerin görüşleriyle vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebiliyoruz."
Muhtarlar adına konuşan Selçuklu Mahallesi muhtarı Fehim Gün ise yapılan hizmetler için Altın'a teşekkür etti.
Ardından Gün, Altın'a plaket takdim etti.

Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel

Kaynak: AA

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