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Muhtarlar Derneği Edremit'te açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 47 mahalle muhtarının oluşturduğu Edremit Muhtarlar Derneği açıldı.

26.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:12 Muhtarlar Derneği Edremit'te açıldı
'in ilçesindeki 47 mahalle muhtarının oluşturduğu Edremit Muhtarlar Derneği açıldı.

Açılışta Edremit'te yaşayan bedensel engelli vatandaşlara yeni engelli araçları teslim edildi. Anahtarları ailelere veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan bu bağışları yapan hayırseverlere teşekkür ettiler. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Muhtarlar bizim, çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza hizmet ederken gözümüz kulağımız. Bu dernek ile daha güçlü olan muhtarlarımızı tebrik ediyorum, Edremit Muhtarlar Derneği'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Derneğin açılışını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'un yaptığı açılış programına Başkan Yardımcıları Ahmet Herdan, Metin Tunçer, Meclis Üyesi Maruf Gündoğdu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, İyi Parti Edremit Başkanı Mehmet Emin Karabulut ve muhtarlar katıldı. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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