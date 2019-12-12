Haberler » Güncel » Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür - Haber

Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetimi, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atcı'yı ziyaret ederek, muhtarlara verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

12.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:39Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür
Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetimi, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atcı'yı ziyaret ederek, muhtarlara verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı makamında ziyaret etti. Derneğin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, kamu adına Başkan Atıcı ile uyum ve koordinasyon içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milas çiftçisi yararına çalışmalarda muhtarlardan büyük destek gördüklerini ifade eden Başkan Atıcı, kırsalda ve merkezde vatandaşları bilgilendiren, sorun ve taleplerini ilgili kurumlara ileten muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğuna dikkat çekti ve ziyaretten ötürü teşekkürlerini sundu.

Başkan Çoban, Başkan Atıcı'ya Muhtarlar Günü'nde çekilmiş bir fotoğrafı anı olarak hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Mehmet Çoban, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46 Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber
10:46 Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası - Haber
10:46 Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı - Haber
10:46 Adilcevaz'ın voleybol takımının hedefi birinci lig - Haber
10:46 Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:48:25