Muhtarlar Derneği üyelerinin AK Parti İl Başkanlığını ziyareti

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Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret etti.Ziyarette konuşan Başkan Sezen, "Biz muhtarlarımızı her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasinin mihenk taşları olarak görüyoruz. Onlar bizim için çok kıymetlidir." dedi.Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her dönem siyasi görüşüne bakmaksızın siyasi irade olarak, hükümet olarak muhtarlarımızın yanındayız. Afyonkarahisar özelinde de gerek belediyede gerek il teşkilatımızda muhtarlarımızla hep iyi ilişkiler içerisinde olduk. Bugüne kadar Afyonkarahisar için hep iyi işler yaptık, tekrar iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak her zaman muhtarlarımızın emrindeyiz. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur da muhtarların yerelde demokrasinin temel taşı olduğunu kaydetti.