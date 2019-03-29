Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Özünal: Muhtar Adaylarının Bol Vaatlerine Kanmamalı

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Muhtarlar Derneği Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, "Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı, çünkü muhtarların yaptırım gücü yoktur" dedi.Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 31 Mart yerel seçimleri öncesi muhtar ve aza seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda seçmenlere uyarılarda bulundu. Muhtarlar Federasyonu'nun internet sitesinde açıklama yapan Özünal, muhtar ve aza seçerken ülkesini, bayrağını, halkını seven ve çağdaş görünümü ihtiva eden adaylara yönelmek gerektiğini söyledi. Muhtar adaylarının bulunduğu köyün, mahallenin ve halkın sorunlarını iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Özünal, kız çocuklarını ve gençleri eğitime yönlendiren, sokak çocuklarını sanat sahibi yapma gayreti içinde olan, kimsesizlerin ve yaşlıların barınma sorunlarını çözmeye çalışan adaylara öncelik tanınmasını tavsiye etti. Özünal, şu önerilerde bulundu:"Muhtar, halkının paylaştığı aile sırlarını tutabilmeli. Günün şartlarına göre bilgisayar kullanabilmeli. Yetki ve sorumluluklarını iyi irdelemeli, devlet hiyerarşisini kavramış olmalı. Yasal çerçevede çözüm üreten ve giyim kuşamına önem veren kişiler seçilmeli. Muhtarlık makamını rant kapısı gören adaydan uzak durulmalı. Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı, çünkü muhtarların yaptırım gücü yoktur. Sizin adınıza talep etme yetkisi vardır."- Ankara