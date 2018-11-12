Muhtarlar Gıda Bankası'nı Gezdi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:22



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:22

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstişare Toplantısı'na katılmak amacıyla Sivas'ta bulunan muhtarlar, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'na ziyaret etti.Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin bazı projelerini yerinde gören 81 ilin konfederasyon üyesi muhtarlar, ihtiyaç sahiplerine destek olan Gıda Bankası'nı da gezdi.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.Özaydın, Gıda Bankası'nın, 2005 yılında Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde, "Sadaka Taşı" model alınarak kurulduğunu hatırlatarak, buranın zengin ile yoksul arasında bir köprü olduğunu vurguladı.Bağışların alınmasından dağılmasına kadar her şeyin şeffaf ve düzenli olduğunu aktaran Özaydın, Gıda Bankası'nın insan onuruna yakışan bir model olduğunu belirtti.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise, Gıda Bankası'nda sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir şekilde yardım sistemi olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Aydın ile hayır sahiplerine teşekkür etti.