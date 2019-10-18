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Muhtarlar Günü

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

18.10.2019 11:34Muhtarlar Günü
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Demirbaş mesajında, seçimle işbaşına gelen muhtarların halkın temsilcileri olduğunu belirtti.
Muhtarlık müessesesinin Türk kültürü ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:
"Muhtarlarımız aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Bizler, mahalli idareciler olarak muhtarlar olmadan asla başarılı olamayız. Muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. İnşallah el birliğiyle bu güzel şehrimizin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz. Bu vesileyle demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın bu güzel gününü kutluyor, mahalli idarelerimizin göz bebeği olan muhtarlarımıza selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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