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Muhtarlar Günü, Kuşadası'nda kutlandı

Muhtarlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

19.10.2019 17:22Muhtarlar Günü, Kuşadası'nda kutlandı
Muhtarlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı. Kuşadası Belediye Bandosu'nun hazır bulunduğu çelenk törenine Kuşadası'nın 23 mahalle muhtarı katıldı. İlçede görev yapan en yaşlı muhtar olan Salih Sargın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama töreni, ziyaretler ve öğlen yemeği ile devam etti.

Çelenk töreninin ardından muhtarlar Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Vekili Funda Şenol'u makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerden sonra muhtarlar için Güvercinada'da bir yemek düzenlendi. Yemeğin ardından muhtarlar, Hacıfeyzullah Mahallesi muhtarlığında bir araya geldi. - AYDIN

Muhtarlar Günü, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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