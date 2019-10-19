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Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar günü Manyas'ta törenlerle kutlandı.

19.10.2019 11:47Muhtarlar Günü kutlandı
Muhtarlar günü Manyas'ta törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlama da Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasında dernek başkanı Mustafa Kabadayı " Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz" dedi. Tören Belediye Başkanı Tancan Barcin'in muhtarlara verdiği yemek ile sona erdi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

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