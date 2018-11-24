Muhtarlar Ormanya'yı Gezdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01

Kocaeli'ndeki muhtarlara Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya'yı tanıtmak için gezi programı düzenlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kocaeli genelindeki muhtarlara, Doğal Yaşam Parkı Ormanya'nın tanıtılması amacıyla gezi programı düzenledi. Sabah kahvaltısıyla başlayan programda daha sonra muhtarlar doğal yaşam alanlarında bulunan hayvanları görme fırsatı buldular. Uzman rehberler eşliğinde yapılan gezide muhtarlar son olarak yürüyüş parkurlarında dolaşarak gezilerini tamamladılar. Muhtarların Ormanya'daki gezisine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil de eşlik etti.Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı şimdiye kadar Kocaeli genelindeki 12 ilçe muhtar dernek başkanları ve ilçe muhtar sorumluları başta olmak üzere İzmit, Gölcük, Gebze ve Darıca ilçelerinden gelen toplam 206 muhtar için Ormanya'ya gezi programı düzenledi. Önümüzdeki günlerde de diğer ilçelerdeki muhtarlara Ormanya tanıtım programı düzenlenecek. - KOCAELİ