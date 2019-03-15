Muhtarlar Seçmen Kağıdı Dağıtımı Telaşında

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Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala muhtarlar seçmen bildirim kağıtları dağıtımı telaşını yaşıyor.Merkeze bağlı Medrese Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı Ömer Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde 13 bin 200 seçmen bulunduğunu, vatandaşların seçmen bildirim kağıtlarını muhtarlığa gelerek aldıklarını söyledi.Seçmen kağıtlarının yüzde 50'ye yakının dağıtıldığını belirten Köksal, geri kalanını da kapı kapı dolaşarak dağıtmayı planladıklarını dile getirdi.Vatandaşların Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden de oy kullanacakların sandıklarla ilgili bilgi aldıklarını ifade eden Köksal, "Seçmen kağıtlarının dağıtımı devam ediyor. İnternetten YSK'nın sitesinden hangi sandıkta hangi okulda oy kullanacaklarını bulup bize gelmeyenler de var. Burada kalmayıp yurt dışında oy kullananlar da var. Şehir dışında olanlar da kağıtlarını almıyor. Mahallemizin yaklaşık yüzde 10'u belirli sebeplerle ilinde olamıyor. Seçim günü memleketinde olamıyor. Normalde burada yaşayanın yüzde 90' oyunu kullanıyor." dedi.Soyadı değişenlere evlilik cüzdanı uyarısıSeçmen kağıtları askıdan indikten sonra ad ya da soyadı değişikliği yapanların seçmen listesi ve bildirim kağıtlarında farklı bilgilerle karşılaşabildiklerini vurgulayan Köksal, şu uyarılarda bulundu:"Burada geçen bir olay oldu. Mahallemizde oturan bir kadın boşanmış, mahkeme kararıyla nüfustan bekarlık soyadını almış. Seçmen kağıtları askıya çıktıktan sonra da evlenerek eşinin soyadı almış. Kadının eski soyadına göre oy pusulası, yeni aldığı soyadına göre de seçmen kağıdı çıkıyor. Bize geldi. Biz de İl Seçim Kurulu'nu aradık. 'Sıkıntı olmaz, Soyadı değişse de T.C. numarası aynı ise' dediler. Ama her ihtimale karşı seçmen kağıtları askıya çıktıktan sonra evlenenlerin evlilik cüzdanlarını da yanlarında bulundurmalarının faydalı olacağını söylediler. Mahkeme kararıyla ad veya soyad değiştirenler de ise sıkıntı olmuyor. Çünkü, T.C. kimlik numaraları aynı."