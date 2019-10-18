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Muhtarlar toplanma alanları konusunda bilgilendirildi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Bilecik'teki muhtarlara toplanma alanları konusunda bilgiler verildi.

18.10.2019 12:45Muhtarlar toplanma alanları konusunda bilgilendirildi
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Bilecik'teki muhtarlara toplanma alanları konusunda bilgiler verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan afetlere hazırlık yılı projesi kapsamında Bilecik merkez mahalle muhtarlarına afet ve acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından muhtarlara toplanma alanlarının amacı ve e-devlet üzerinden nasıl bulunabileceği konusunda bilgi verilerek, bilgilendirme sonrası toplanma alanlarına gidilmiştir. - BİLECİK

İçişleri Bakanlığı, Bilecik, AFAD, Yaşam

Kaynak: İHA

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