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Muhtarlar ve çiftçiler, TARSİM ve DASK konusunda bilgilendirildi

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı projesinde Kasım ayının teması "Afet Sigortası" olarak belirlendi.

28.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:38Muhtarlar ve çiftçiler, TARSİM ve DASK konusunda bilgilendirildi
Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı projesinde Kasım ayının teması "Afet Sigortası" olarak belirlendi. Halk arasında 'canın yongası' olarak tanımlanan maddi varlıklara gelebilecek zararın, afet sigortası ile karşılanması, bu sayede afet etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

AFAD Başkanlığınca, Kasım ayı süresince vatandaşlara evlerini, araçlarını, işyerlerini ve tarım arazilerini afetlere karşı konut ve işyeri sigortası, DASK ve TARSİM ile hem evlerini hem de tarlalarını maddi güvence altına alabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kastamonu'da da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunda çiftçiler, kooperatif üyeleri ve muhtarlar, TARSİM ve DASK konusunda bilgilendirildi ve sigortanın önemi anlatıldı.

Açılış konuşmasını İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram'ın yaptığı toplantıda, TARSİM Ankara Bölge Müdürü Hanefi Can, TARSİM'in önemi konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Ardından, Anadolu Hayat Sigorta Bölge Müdürlüğü yetkilileri Mustafa Gürkan ve Savaş Başol tarafından konut, işyeri ve DASK sigortası ve önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı soru ve cevap kısmının ardından sona erdi. - KASTAMONU

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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