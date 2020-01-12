Haberler » Güncel » Muhtarlar, yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı - Haber

Muhtarlar, yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarları yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı.

12.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:15Muhtarlar, yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı
'ın Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarları yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı.

Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalışkan ve dört muhtar bölgede yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmada zorlanan ve aç kalan yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı. İlçelerine yeni yılla birlikte başlayan karın aralıklarla yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalışkan, "İlk yağan kar erimeden üzerine sürekli yeni kar yağdı. Bizler de muhtarlarımızla birlikte yabani hayvanların karda yiyecek bulamayacaklarını düşünerek ormanlık alana yiyecek bırakıyoruz. İmkanı olan bütün vatandaşlardan bu karlı günlerde hayvanları unutmamalarını istiyoruz. Bölgemizdeki bütün köy ve mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Onların da kendi bölgelerinde yaban hayvanlarını aç bırakmayacaklarından şüphemiz yok" dedi.

Yaylapazar Köyü Muhtarı Emin Ünlü de, "Biz muhtarlar köyün her şeyi ile ilgilenmeliyiz. Köylümüz ile istişare yaptık; yemek ve ekmek artıklarını toplayıp ormanlık alana yaban hayvanlarının aç kalmaması için bırakıyoruz. Kış bitimine kadar da devam edeceğiz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50  Kırşehir'de yıldızlar ve gençler dart il birinciliği müsabakaları - Haber
14:50  Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Haber
14:49  İzmir Kültürpark'taki yıkımlara tepki - Haber
14:48  Erzurum-93 harbi şehitleri anısına palandöken'e zirve tırmanışı - Haber
14:48  MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 15:01:48