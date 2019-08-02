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"Muhtarlar yerel yönetimlerin sac ayağı"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma programında, muhtarlarla bir araya geldi.

02.08.2019 10:56
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen dayanışma ve tanışma programında, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlıkların, belediye çalışmalarının sac ayağını oluşturduğunu ifade eden Köse, "Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ortak olan, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımızla birlikte Mamak'ımızda herhangi bir sorun kalmaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

"Özverili çalışılmalı"

Gelecek nesillere güzel emanetler bırakmak için muhtarların özverili çalışmalarının çok önemli olduğunu da kaydeden Köse, "Hizmetin sınırı yoktur. Ancak verimli ve nitelikli olanı vardır. Bunun için de muhtarlarımızla zaman zaman bir araya gelerek Mamak'ımız için neler yapabileceğimiz hakkında istişarelerde bulunuyoruz" dedi. Mamaklı Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören de Köse'ye teşekkür ederek, "Belediyemizle birlikte mahallelerimizdeki çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sağlıyoruz. Mahallelerimizdeki taleplerimize verdikleri desteklerden dolayı Başkanımıza teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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