Muhtarlar, 'YOL Arkadaşlarımız Muhtarlarımız' Projesiyle Yeşilyurt'ta Ki Değişime Ortak Oldu

MAHALLE MUHTARLARI, TALEP VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ RAHAT BİR ORTAMDA ANLATIYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan'Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız' projesi kapsamında Yeşilyurt'un 82 mahallesinde görev yapan mahalle muhtarları düzenlenen istişare toplantılarında mahallelerinin sorunlarını iletiyor, taleplerini sunuyor.

"İLÇEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLARDA MUHTARLARIMIZIN BÜYÜK EMEĞİ VAR"

İstişare toplantılarının birçoğuna katılarak muhtarların talep ve isteklerinin hızlı ve pratik çözümlerle yerine gelmesini sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin gelişim sürecine ışık tutan yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, birçok yerel yönetimin örnek aldığı sosyal sorumluluk projelerimizi sahiplenen muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İSTİŞARELERLE HİZMET ROTAMIZI ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Demokrasi ve idari sisteminin vazgeçilmez unsuru olarak gördükleri mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını belirten Başkan Çınar, "Muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de istişare toplantılarıyla bir araya gelerek Yeşilyurt'un büyümesi ve gelişmesi için karşılıklı fikir alış verişleri yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Büyük devlet olma vizyonu, en başta yerelde başlar', en küçük idari birimlerimizin, mahallelerimizin ufkuyla, istikametiyle ülkenin ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa biz sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz. İşte biz de bu doğrultuda muhtarlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde hizmet rotamızı şekillendiriyoruz. Toplantılarımız kentimizin ve ilçemizin değişimi açısından büyük önem arz ederken, ortaya koyulan çözüm önerileri hizmetlerimizin kalitesi ve niteliğini güçlü hale gelmesini sağlamaktadır. Hemşerilerimizle doğrudan muhatap olan muhtarlarımız sıkıntıları, aksaklıkları en iyi bilen kişilerdir. Bu nedenle; vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını tespit edip çözüm üretmekte muhtarlarımızla birlikte hareket etmeye özen göstermekteyiz. Dürüst, adil, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile ve aynı şekilde kamuda paylaşımından yana bir anlayış ile kent ve kırsal ayrımı yapmadan adil bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

"BİZLER NE İŞ YAPIYORSAK GÖNÜLDEN VE KALPTEN YAPIYORUZ"

"İstişare kültürünü canlı tutarak belli bir koordinasyon halinde Yeşilyurt'umuzu büyütmek, memleketimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Çınar, "Muhtarlarımız toplantılarımızda mahallelerinin sıkıntılarını, çözüm yollarını rahat bir ortamda ifade etme imkânı buluyor, bizlerde bu sorunları gidermek adına gereken çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize daha güzel hizmetler sunuyoruz. Yaptığımız işte en önemli olan halkın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima halkımızın yanındayız. Sadece alt yapı veya üst yapı projeleriyle vatandaşların gönlünü kazanamazsınız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak, bir ve beraber hareket etmek önemlidir. Bizler ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz. Yeşilyurt'umuzu geliştirmek ve hemşerilerimizi mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bulunduğu mahalle veya kırsal bölgelerimizde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm arayıp, ilçemizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapıyoruz. 'Muhtar Evleri' projesi kapsamında 4,5 yıllık süreçte toplam 20 adet Muhtar Evini tamamlayarak hizmete sunduk. Muhtarlarımız bizim Yeşilyurt'un en ücra köşelerine kadar uzanan elimiz kolumuzdur." dedi.

"BAŞKANIMIZIN GAYRETİ, ÇABASI VE İLGİSİ BİZLERİ MEMNUN EDİYOR"

'Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız' projesi kapsamında düzenlenen toplantılara katılarak taleplerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaşan mahalle muhtarları ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın göreve geldiği günden bugüne kadar muhtarların görüşlerine büyük önem verdiğini, iletilen sorunlara kalıcı çözümler getirdiğini, bu ilgi ve desteklerin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

'Muhtar Evi' projesi kapsamında hizmete sunulan Muhtar Evleri sayesinde rahat bir çalışma alanına kavuştuklarını ve vatandaşlara kaliteli alanlarda hizmet verdiklerini söyleyen mahalle muhtarları ayrıca, Çanakkale, Şanlıurfa, Nevşehir ve Niğde'ye düzenlenen gezi ve inceleme ziyaretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.