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Muhtarlara SGK bilgilendirmesi

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce merkezdeki tüm muhtarların katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

23.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:10 Muhtarlara SGK bilgilendirmesi
Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce merkezdeki tüm muhtarların katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Vergi Dairesi Başkanı, PTT Baş Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Nizamettin Durmuş, bazı vatandaşların prim borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirdiklerini ve bu durumunda Kurumun aktüeryal dengesini olumsuz etkilediğini belirterek prim tahsilatına ağırlık vereceklerini bildirdi. Durmuş, yasa gereği tebligat yapılmadan tahsilat yapılamayacağı için tebligat aşamasında sahada karşılaştıkları sorunların çözümü adına ilgili kurumların yanı sıra muhtarlarla da koordineli çalışmalarının gerekli olduğunu belirtti.

Toplantıda bu kapsamda Belediyelerin biran önce numarataj çalışmalarının sonuçlandırılarak nüfus kayıtlarında adres bilgilerinin güncellenmesi ve bu adresler esas alınarak PTT tarafından yapılacak tebligatlarda muhtarların gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda mutabakata varıldı.

Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ise konuşmasında, vergi tahsilatları içinde aynı sorunların kendileri içinde geçerli olduğunu belirtti.

PTT Baş Müdürü Kamil Eti de konuşmasında, yetersiz personel sayısına rağmen özverili çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri de konuşmalarında, numarataj çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırılması halinde vergi ve prim tahsilatındaki tebligat probleminin büyük ölçüde sona ereceğini belirttiler.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ise muhtarlık sayısının azaltılmasından dolayım sıkıntı ve sorumluluklarının arttığını, ancak vergi ve prim toplanması noktasında Sosyal Güvenlik Kurumunun ve diğer kurumlarımızın her zaman yanında olacaklarını belirtti. - ERZURUM

Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

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