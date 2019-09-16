Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Aksu ilçesinde bulunan mahalle muhtarları ile toplantı düzenlendi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğütarafından uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelenin tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesi, dayanışma ve işbirliği içerisinde mücadeleye katkı sağlaması amacıyla mahallelerin nabzını tutan, vatandaşla en yakın seviyede diyalog kurabilen kamu görevlileri olan muhtarlarla bilgi paylaşımı sağlamak ve etkili bir diyalog kurmak adına Aksu İlçesine bağlı 26 mahalle muhtarının katılımı ile karşılıklı işbirliği toplantıları gerçekleştirildi.



Antalya'da bulunan diğer ilçelerde de uyuşturucu ile mücadele alanında muhtarlarla işbirliği toplantılarına devam edilecek. - ANTALYA