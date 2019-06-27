27.06.2019 10:54
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Muhtarlardan Aloğlu'na ziyaret

Muhtarlardan Aloğlu

Manisa sınırları içerisinde bulunan 11 mahallenin muhtarı, Yunusemre Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu'nu ziyaret ederek, sorun ve taleplerini anlattı.

Manisa sınırları içerisinde bulunan 11 mahallenin muhtarı, Yunusemre Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu'nu ziyaret ederek, sorun ve taleplerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, kendisini ziyaret eden mahalle muhtarlarını ağırladı. Davutlar , Karakılınçlı, Çamlıca , Küçükbelen, Kozaklar, Muslih, Karaveliler , Örencik , Pelitalan, Barbaros ve Sarma mahallelerinin muhtarları ziyarette, sorun ve isteklerini dile getirdi. Mahalle muhtarları adına konuşan Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, "Yunusemre ilçemizin muhtarları olarak ziyaret ettiğimiz Başkanımız Ayberk Aloğlu'na kanalizasyonlardan, Yuntdağı'mızda bulunan derelerimize, asfaltlanması gereken yollarımızdan kaynaklanan dilek ve şikayetlerimizi dile getirdik. Aloğlu başkanımız gece gündüz 7/24 demeden arayıp sıkıntılarımızı dile getirebildiğimiz bir meclis üyesi. Geçmiş süre içerisinde de mahallelerimizin ve bizlerin sorunlarıyla yakından ilgilenip çözümler üretmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yuntdağı bölgesi kırsal olan bir yaşam alanı. Ticari olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi belirli noktalara kurulacak pazar yerlerinde satmak istiyoruz. Ticari tecrübesi geniş olan başkanımızdan bu konuda da destek istedik. Ayrıca çocuklarımız spor alanında da aktif olmak istiyorlar. Bu konuda da fikir alışverişinde bulunduk. Aloğlu başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yunusemre Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, "Muhtar, devletin halkına baktığı gözü, milletin ise devletle diyalog kurduğu dilidir. Halkla en çok iç içe olan, 24 saati mahallesinin insanı ile ortak yaşayan, devlete ihtiyaç duyulduğunda ilk çalınan kapı olan muhtarlarımızın bu ziyareti bizler için de çok verimli geçmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mahallelerimizin sorunları için mücadele edeceğimden şüpheniz olmasın. Elimden geldiği kadar sorunlarınızı mecliste dile getirmekten bir an bile yılmayacağım" diye konuştu. - MANİSA
Kaynak: İHA
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