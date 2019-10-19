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Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Mersin'in Erdemli ilçesinde muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçike asker selamıyla destek verdi.

19.10.2019 21:24
Mersin'in Erdemli ilçesinde muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçike asker selamıyla destek verdi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelen muhtarlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.
Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Programa katılan ilçe protokolü ve muhtarlar harekate destek olmak amacıyla asker selamı verdi.
Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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