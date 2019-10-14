Haberler » Güncel » Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

Muhtarların askerlik şubesine gelmeleri - Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın konuşması - Genel görüntüler ADIYAMAN – Adıyamanlı Muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu...

14.10.2019 13:27
Muhtarlardan görüntü
- Muhtarların askerlik şubesine gelmeleri
- Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın konuşması
- Genel görüntüler ADIYAMAN – Adıyamanlı Muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata destek olmak istedi.
Bunun üzerine Adıyamanlı 20 Muhtarlar, Adıyaman Askerlik Şubesi'ne giderek, harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi.
Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için talepte bulunduklarını belirten, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cephede savaşan kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını belirtmek adına maddi ve manevi kanlarının son damlasına kadar yanlarında olduklarını" ifade etti.
Yaş itibari ile askere alınmadıkları takdirde, Askerlerin botlarını, postallarını boyamada ve bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız. diye konuştu.
"Her an göreve hazırız." diyen Taş, gençlere örnek olmak istediklerini de sözlerine ekledi.
Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

Abdulkadir Geylani, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Barış Pınarı Harekatı
15:34 Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü-2
15:34 Bursa-bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
15:34 Ankara chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2
15:34 Spor kritik maç öncesi fransa'dan izlenimler
15:34 Kayseri-caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
15:29 ÇESOB Başkanı Gür'den 'kanatlı eti' açıklaması
14.10.2019 15:35:13