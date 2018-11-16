Muhtarlardan Başkan Baran'a Destek

16 Kasım 2018 Cuma 11:38



16 Kasım 2018 Cuma 11:38

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, "Bu birliktelik devam edecektir. Ben Başkanımın yanındayım" dedi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşması'nda Körfezli muhtarlar ile bir araya geldi. Buluşmaya, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Körfez Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Özcan Efe, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve muhtarlar katıldı. Program kapsamında muhtarlar tek tek mikrofonu aldı, Başkan Baran'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, 4 buçuk yıllık süreçte Körfez'de güzel hizmete imza atıldığını ve Başkan İsmail Baran'ın muhtarların yanında olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Aylık toplantımızı gerçekleştirmek ve başkanımıza teşekkür etmek istedik. Görev süresi boyunca bizleri hiç üzmedi, kırmadı, yanımızda oldu. Bu kutlu yürüyüşte hakkında hayırlısı olur. Hep beraber omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde yürürüz. Başkanımızın yanındayım, yolunu açık etsin" diye konuştu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da önlerinde önemli bir süreç olduğunu belirterek, "55 ayın nasıl geçtiğini anlamadık. Yerel seçim süreci de hem bizler hem de sizler için şimdiden hayırlı olsun. Bir dönem daha birlikte çalışmak bizler için de güzel olacak. Allah ömür verirse, Cumhurbaşkanımız izin verirse Körfez'i daha da güzelleştirmek adına görevimizi yapacağız. Bu millete hizmet etmek, gerçekten onur ve gurur verici bir iş.Sizler de işlerinize dört elle sarılan insanlarsınız. Yaptığınız vazife gerçekten önemli. Siyaset yapıyoruz, hizmet yapıyoruz. Takdir eden olacak, etmeyen olacak. Yerel yönetimlerde siyasi düşünceleri farklı kardeşlerimiz olabilir. Önümüzde bir yerel seçim var. Siyasi düşünceleri bir kenara koyarak özellikle bölgeye hizmet adına belli kazanımlar elde ettik. Daha da arttırmak için bu istikrarın sürmesi lazım. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olur" şeklinde konuştu. - KOCAELİ