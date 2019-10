Muhtarlardan Başkan Kazgan'a ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Akçadağ Muhtarlar Derneği, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı makamında ziyaret etti.2015 yılında başlayan ve her yıl 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Muhtarlar Günü dolayısıyla Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı, üyeleri ve Akçadağ Mahalle Muhtarları, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, mahalle muhtarlarının halka en yakın idareler olduğunu belirterek, " Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Benim izleyerek, yaşayarak gördüğüm kadarıyla mahallenizde birinin düğünü varsa kendi düğününüz oluyor. Cenazeniz varsa kendi cenazeniz gibi oluyor. Halka bu denli yakın olabiliyor ve onların temsilini sağlamada başarılı oluyorsunuz. Doğru söylemek gerekirse bende sizi örnek almaya çalışıyorum. Muhtarlarımız temsil yönü güçlü bir kurumun mensuplarıdır. Şahsım olarak Belediyemizi temsil ediyorum ama sizler hem merkezi yönetimi, hem de mahalli yönetimi temsil eden bir yapıya sahipsiniz. Vatandaşlarla aramızda bir köprü görevini üstleniyorsunuz ve bu köprü görevini de Akçadağ'da siz değerli muhtarlarımızın en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Bizleri mutlu edecek olan ve sevindirecek olan vatandaşlarımızın yüzünün gülmesidir. İnşallah muhtarlarımız ile birlikte çalışarak vatandaşlarımızın yüzünün gülmesini sağlayacağız" dedi. Belediye Başkanlığı görevi içerisinde hiçbir zaman muhtarlara karşı eğri bir duruşunun olmadığını ifade eden Kazgan, "Benim sözüm neyse uygulamamda odur. Hiçbir zaman bir ayrım içerisinde olmadım ve olma niyetinde de değilim. Çünkü Akçadağ'da Harunuşağı Mahallemizde bizim, Akçadağ'da Hartut'da bizim, Akçadağ'da Ancar ne kadar bizimse Develi Mahallemizde o kadar bizim. Biz hepimiz birlikte Akçadağlıyız. Akçadağ'ın en ücra köşesinde bir yeri başka bir yere tercih etme durumunda olmadan her tarafı bizim olarak görüp ona dönük hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben Kaymakam yaklaşımı içerisinde oldum bundan sonrada öyle olacağım. Bizim kültürümüzdeki yapı bu. Seçim, seçim dönemi olur ve olduktan sonrada biter. Gerisini oturup da farklı değerlendirmenin bir anlamı yok. Oy verdi veya vermedi diye bir dert tasa içinde hareket edemeyiz. Oy verende başımızın tacı bizim insanımız vermeyende başımızın tacı bizim insanımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşımızın memnuniyetini esas alarak, onlarla kucaklaşarak hizmetimizi ve işimizi yürütmek durumundayız. Bir kez daha Akçadağımızda bulunan 77 mahallemizde görev yapan bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ise Ali Kazgan'ın göreve geldiğini günden itibaren muhtarlarla iyi bir diyalog içerisinde olduğunu belirterek, "Akçadağ Belediyemize muhtarlara verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Seçildiğiniz günden buyana ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilendiniz. Ayrım yapmamaya ve eşit çalışmaya gayret ettiniz. İmkanlarınız ölçüsünde mahallelerimize hizmet ettiniz. Belki zaman zaman eksik yerler oldu ama halk sizi Akçadağ'a samimi bir hizmet ettiğinizi, kendilerine samimi olduğunuzu, dürüst olduğunuzu gördü ve karşılığını da 31 Mart günü şahsınıza verdi. Bu sene için halkta biz muhtarlarda çok fazla yanınıza gelmedik ki belediyemizin toparlanmasını bekliyoruz. Akçadağımızı iyi yerlere taşıyacağınızı ümit ediyoruz. Doğru yaptığınız her işte sonuna kadar yanınızda, yanlışınızda ise karşınızda değil muhtarlar olarak ikaz etme yönünde birlikte olacağız. İnşallah sizlerle beraber el birliği ile güzel ilçemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Hedef bir, gaye bir, amaç bir öyleyse omuzda bir olsun diyor sizlere başarılar diliyorum" diye konuştuAkçadağ Muhtarlar Derneği'nin Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı ziyareti sonrasında Akçadağ Belediyesi'nin Başpınar Sosyal Tesislerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları için verdiği yemeğe geçildi. - MALATYA