Muhtarlardan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a Ziyaret

Birbirinden güzel projeleri hayata geçiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a Hürriyet, Güngörmez, Mecidiye, Tabaklar ve Tavşanlı mahallelerinin muhtarları ziyarette bulundu. Başkan Özkan'ın makam odasında bir araya gelen muhtarlar, yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle Özkan'a teşekkürlerini ileterek, özellikle Çanakkale'ye düzenlenen turlar ve altyapı çalışmalarında gösterilen hassasiyetten oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

ÇANAKKALE GEZİSİNE YOĞUN İLGİ

Hürriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Atik, "Mahalle halkımız belediyemizin özellikle Çanakkale'nin rehber eşliğinde gezilmesini sağlayan organizasyonundan büyük mutluluk duyuyor. 7'den 70'e herkes bu geziye büyük ilgi ve alaka gösterdi. Halkımızın memnuniyetini bizzat iletmek istedim. Ecdadımızın yazdığı tarih gerçekten büyük. İlk kez Çanakkale'ye gidenler hep bunu söyledi'' dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAKİPÇİSİYİZ

Güngörmez Mahallesi Muhtarı Veysel Cesur, Mecidiye Mahallesi Muhtarı Celal Erim, Tabaklar Mahallesi Muhtarı Cevdet Bilgin ile Tavşanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Sarın da, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde altyapı çalışmalarından dolayı Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan, "Büyük bir titizlikle sürdürülen altyapı çalışmalarının yakın takipçisiyiz. Bu anlamda bizlere teşekkür ziyaretine gelen muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz bizleri onurlandırdı. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum'' diye konuştu.