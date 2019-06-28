28.06.2019 14:23
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Muhtarlardan KSBÜ'ye ziyaret

Muhtarlardan KSBÜ

Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde görevli muhtarlar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret etti.

Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde görevli muhtarlar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu , Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter Kutlu Önal ve daire başkanları tarafından karşılanan muhtarlara üniversitenin birimleri gezdirildi.
Konuklarına üniversiteye ilişkin bilgiler veren Kavuncu, "Üniversitemizi yönetirken vatandaşın bizden taleplerini anlamaya çalışıyor ve şehrimizin beklentilerini planlarımıza nakşetmeye uğraşıyoruz. Yeni üniversite anlayışı, kendisini duvarlar arkasında gizleyen, halktan kopuk değil, şehri ile bütünleşen bir üniversite olmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Vural Kavuncu , Rektör , Tavşanlı , Kütahya , Güncel

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