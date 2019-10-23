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Muhtarlardan TSK Güçlendirme Vakfına destek

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, köy ve mahalle muhtarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına maddi destekte bulundu.

23.10.2019 16:38Muhtarlardan TSK Güçlendirme Vakfına destek
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, köy ve mahalle muhtarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına maddi destekte bulundu.
Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, Barış Pınar'ı Harekatına destek kampanyasına köy ve mahalle muhtarlarının da destek sağladığını söyledi.
Muhtarları duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Deli, "Vatanı canlarını vererek alan aziz atanın torunları olarak, bizler de atalarımızın gittiği yoldan gitmeye her zaman hazır olduğumuzu gösteren bir milletin evlatlarıyız. Muhtarlarımız aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının banka hesabına yatırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akıncılar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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