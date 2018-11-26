Muhtarlardan Üzülmez'e Teşekkür Ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş ve yönetimini makamında misafir ederken "Kişisel menfaatlerini kamu menfaatinin önüne koymadan görev yapmak çok önemlidir" dedi.

Kartepe'de yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Göreve geldiğimizden bu yana Kartepeli muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde görev yaptık. Biz burada kişiye özel yada kişisel bir durum içerisinde olmadık. Belediye başkan aday adayı olduğumuzda da aday gösterildiğimiz zamanda Allah rızası için hizmet edeceğimize söz verdik. Kamu menfaati haricinde hiçbir şeye evet demedik. Bizim bulunduğumuz makamda 120 bin nüfuslu Kartepemizde herkesin hakkı vardır, bu sorumluluğu bilerek hassasiyetle, titizlikle v e katılımcı yönetim anlayışımız ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

KAMU MENFAATİ HERŞEYİN ÜSTÜNDEDİR

Başkan Üzülmez "Milletimizin bizlere verdiği emaneti en iyi şekilde kullandık. Herkesin farklı siyasi düşüncesi olabilir, aynı siyasi düşünce içerisinde olan kişilerin farklı isimlere sempati duyabilirler, bundan doğal bir şey olamaz. Eğer bu olmaz ise o zaman demokrasi olmaz. Dünyada doğruya giden yol karşılıklı anlayış ve dinlemekten geçmektedir. Yeter ki insanların birbirlerine saygısı olsun. Kişisel menfaatlerini kamu menfaatinin önüne koymadan görev yapmak çok önemlidir. Yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte aşıyoruz, mutluluklarınızı da yine birlikte paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

BAŞKANIMIZ SÖZLERİNİ TUTTU

Mevcut Muhtarlar Derneği adına konuşan Başkan Mete Karakuş "Sayın başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren mahallelerimize verdiği sözleri tutarak yerine getirmiştir. Mahallelerimizi ilgilendiren konularda mutlaka bizlerin fikirleri alınarak görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Şeffaf ve katılma yönetim anlayışını bizlere karşı em iyi şekilde uyguladığı için kendisine teşekkür eder, başarılı hizmetlerinin devamlılığını dilerim" dedi. Karşılıklı iyi dilekler sonrasında çekilen toplu fotoğrafı ile ziyaret son buldu.