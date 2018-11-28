28 Kasım 2018 Çarşamba 10:05



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:05

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. En küçük yerleşim yeri olan mahallelerimizde sizler görev yapıyorsunuz ve seçimle gelmiş olan insanlarsınız. Sizler orada size gönül vermiş, sizi seven insanlar tarafından seçiliyorsunuz." dedi.Süleymanpaşa Kaymakamlığı Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yıldırım, muhtarlığın demokrasinin vazgeçilmez bir makamı olduğunu belirtti."Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:"En küçük yerleşim yeri olan mahallelerimizde sizler görev yapıyorsunuz ve seçimle gelmiş olan insanlarsınız. Sizler orada size gönül vermiş, sizi seven insanlar tarafından seçiliyorsunuz. Devletimiz mahallelerdeki sorunların çözümü için büyükşehir belediyelerine kaynak gönderiyor. İl Özel İdaresinin kaynağı büyükşehir belediyesine verilerek ve ek kaynak göndererek büyükşehir belediyelerimizin kaynağını artırıldı. Bu yüzden büyükşehir belediyemizden beklediğimiz şey, sizlere, kırsalda yaşayanlara hizmet etmesidir. Bu kaynaklar, ihtiyaçlarınızın karşılanması için yeterlidir. Bu yüzden mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, yollarımızın yapılmış olması lazım. Sularımızın ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması lazım."Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ve muhtarlar katıldı.