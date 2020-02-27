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Muhtarların talepleri çözüme kavuşturuluyor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında mahalle muhtarları her ay belediyeye olan talep ve görüşlerini aktarmaya devam ediyor.

27.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:13Muhtarların talepleri çözüme kavuşturuluyor
Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında mahalle muhtarları her ay belediyeye olan talep ve görüşlerini aktarmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Semih Şahin'in Danışmanı Rafet Özbek, birim müdürleri ve belediye çalışanları, muhtarlar ile 7. kez bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve şikayetleri kayıt altına alınarak, çözüme kavuşturulan konular hakkında da bilgi verildi. Danışman Rafet Özbek, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Belediye Başkanımız Semih Şahin, belirli dönemlerde muhtarlarımızla bir araya geliyor. Bizler de muhtarlarımız ile olan 7. buluşmamızda birim müdürlerimiz ile birlikte muhtarlarımızı dinleyerek, talep ve görüşlerini dinledik. Muhtarlarımızın talep ve görüşlerini daha yakından dinlemek fırsatı buluyoruz. Aldığımız talepleri en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız ile her ay bir araya gelerek sorunlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise gerçekleştirilen buluşmanın son derece önemli ve faydalı olduğunu belirterek, Danışman Rafet Özbek ve birim müdürlerine teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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