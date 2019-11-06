Haberler » Güncel » Muhtarlarla toplantı düzenlendi

Muhtarlarla toplantı düzenlendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, sorunlar ele alındı.

06.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:46 Muhtarlarla toplantı düzenlendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, sorunlar ele alındı.

İlçe Öğretmen evi salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir başkanlık etti. Daire amir ve müdürlerinin iştirak ettiği muhtarlar toplantısında, mahallelerin sorun ve talepleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, muhtarlık mesleğinin önemine temas ederek, muhtarların vatandaş ile yöneticiler ve idareciler arasında köprü görevi yaptığını vurguladı.

Muhtarlar ise, mahallelerinin sorunlarını dile getirirken, ilgili ve yetkililer de talepleri not aldı. Yetkililer, taleplerin ve sorunların imkanlar ölçüsünde çözüleceğini dile getirdiler. - MALATYA

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:50   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:53:00