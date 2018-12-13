Muhtarlık Binasına Çamurdan Girilemiyor

Bilecik
merkez Hürriyet Mahallesi
muhtarlık binasına giden ve yerdeki çamurla cebelleşmek zorunda vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler.
Bilecik merkez Kayı Boyu Cami altında bulunan muhtarlık binası girişi ve 20 metrelik yürüyüş yolu, yağan yağmur sonrası her defasında çamur olması muhtarla işi olan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde çoğu muhtarlara modern bir yer yapılırken, Hürriyet Mahallesi muhtarı aynı zamanda Kayı Boyu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Ehliman Bozkurt cami altında bulunan yeri kullanmak istedi. Bu alanı kullanan muhtar, binaya giden yolu rahat yürünebilecek bir duruma getirememesi vatandaşları sıkıntıya düşürdü. Muhtarlık binasına gitmek durumunda kalan vatandaşlar, ayakları çamura batmış bir şekilde dönmek zorunda kalıyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar muhtarın belediye tarafından yapılan modern binaya geçmelerini istediler. - BİLECİK
Hürriyet Mahallesi,Bilecik
13 Aralık 2018 Perşembe 12:33