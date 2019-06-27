27.06.2019 15:00
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Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası

Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası

Eskişehir'de konteynerden yapılmış Mamure Mahalle Muhtarlığı binasının yakılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Eskişehir 'de konteynerden yapılmış Mamure Mahalle Muhtarlığı binasının yakılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Hasan Polatkan Caddesi'ndeki binaya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yanıcı sıvı atılarak yangın çıkarıldığı öne sürüldü.
Alevler bir süre sonra kendiliğinden sönerken, binada hasar meydana geldi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Mahalle Muhtarı İnce Üluğ'un ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Üluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah geldiğinde konteynerdeki yanıkları görerek polise haber verdiğini söyledi.
Binanın küçük bir parkta bulunduğunu belirten Üluğ, " Cam patlamış ve evsel atık yakmışlar gibi duruyor. Alevler içeri girmemiş. Bir sürü evrakımız vardı, hepsi yanabilirdi. Konteyner demir olduğu için fazla zarar olmamış. Polise haber verdik, gelip inceleme yaptılar." dedi.
Kaynak: AA
Eskişehir , Güncel

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