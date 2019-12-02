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Muhtarlık bürosu çalışmalarına başlandı

Bartın'da 10 yılda, 12 Mahalle muhtarı için büro yapan Bartın Belediyesi çalışmalarına bir yenisinde Esentepe Mahallesi'nde ekliyor.

02.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:18Muhtarlık bürosu çalışmalarına başlandı
'da 10 yılda, 12 Mahalle muhtarı için büro yapan Bartın Belediyesi çalışmalarına bir yenisinde Esentepe Mahallesi'nde ekliyor.

Bartın'da daha önce Kırtepe Mahallesi, Kemerköprü Mahallesi, Gölbucağı Mahallesi, Orta Mahalle, Okulak Mahallesi, Köyortası Mahallesi, Orduyeri Mahallesi, Tuna Mahallesi, Aladağ Mahallesi, Demirciler Mahallesi, Karaköy Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Muhtarlık bürosu yapan Bartın Belediyesi muhtarlık bürosu olmayan Esentepe Mahallesi'ne muhtarlık bürosu kazandırmak üzere çalışmalara başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Göreve geldiğimiz tarihten itibaren muhtarlarımızla her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştık. Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen kişiler olan ve belediyemizle vatandaşlarımız arasına köprü görevi üstlenen muhtarlarımızın görevlerini daha şartlar altında sürdürmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bu kapsamda da 10 yıllık görev süremiz içinde 12 mahallemize muhtarlık ofisi yaptık. Bunun yanı sıra bürolarımıza mobilya ve teknoloji desteği de sağlıyoruz. Bartın Belediyesi olarak bizlerin ve değerli muhtarlarımızın tek gayesi halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmek. Her zaman muhtarlarımızla irtibat ve istişare halinde çalışarak mahallelerimizin gereksinimlerini ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en etkili ve hızlı şekilde vermeye devam edeceğiz." dedi. - BARTIN

Esentepe Mahallesi, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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