Muhtarlık İşleri Dairesi Salihli'deydi

Ziyarette, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunun parke taş talebi de yerine getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, saha çalışmalarına Salihli ilçesiyle devam etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Yılmaz Mahallesi Muhtarı İrfan Ağım, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Davut Parlak ve Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Seyfettin Toker ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, muhtarların taleplerini aldı. Ziyarette, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunun parke taş talebi de yerine getirildi.