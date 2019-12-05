Haberler » Güncel » Muhtarlık İşleri Dairesi Salihli'deydi - Haber

Muhtarlık İşleri Dairesi Salihli'deydi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesini ziyaret etti.

05.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:09Muhtarlık İşleri Dairesi Salihli'deydi

Ziyarette, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunun parke taş talebi de yerine getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, saha çalışmalarına Salihli ilçesiyle devam etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Yılmaz Mahallesi Muhtarı İrfan Ağım, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Davut Parlak ve Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Seyfettin Toker ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, muhtarların taleplerini aldı. Ziyarette, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunun parke taş talebi de yerine getirildi.


Yeşilyurt Mahallesi, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 EOSB sokaktaki canlar için komisyon kurdu - Haber
16:52 'Yün Bebek 2' geliyor: Başrolde yine kadınlar olacak - Haber
16:52 Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı Zoran Tegeltija oldu - Haber
16:52 AP Başkanı Sassoli: "Türk hükümetine maddi yardımda bulunmuyoruz" - Haber
16:52 AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret - Haber
16:30 Bira fabrikasında patlama: 4 yaralı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
5.12.2019 16:54:21