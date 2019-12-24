Muhtarlık İşlerinden Ocaklıgil'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeli ile birlikte Şehzadeler Muhtarlar Derneği yeni Başkanı olan Hacıhaliller Mahallesi Muhtarı Şeref Ocaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ocaklıgil'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve hediye takdim eden Daire Başkanı Ergün Aksoy, vatandaş ve devlet kurumları ile köprü vazifesi olarak görev yapan tüm muhtarların Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.

Nazik ziyaretleri nedeniyle Daire Başkanı Ergün Aksoy'a ve personellerine teşekkür eden Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ortaya koyduğu güzel hizmetler ve projelerden memnun olduklarını ifade etti. Ocaklıgil, günün anısına Daire Başkanı Ergün Aksoy'a hediye takdim etti.