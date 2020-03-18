Muhtarliklara dezenfektan kondu

Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve şu ana kadar 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse karşı(Kovid-19) tedbir almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Başkan Atila Aydıner'in talimatıyla, belediye hizmet binasının ardından ilçedeki Yenidoğan, Vatan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, İsmetpaşa, Muratpaşa, Cevatpaşa, Kartaltepe, Kocatepe ve Yıldırım mahalle muhtarlıklarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi. Muhtarlık binaları belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde dezenfekte edilmişti.

Kaynak: Bültenler