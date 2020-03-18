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Muhtarliklara dezenfektan kondu

Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 11 mahalle muhtarlığına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

18.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:57
Muhtarliklara dezenfektan kondu

Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve şu ana kadar 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse karşı(Kovid-19) tedbir almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Başkan Atila Aydıner'in talimatıyla, belediye hizmet binasının ardından ilçedeki Yenidoğan, Vatan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, İsmetpaşa, Muratpaşa, Cevatpaşa, Kartaltepe, Kocatepe ve Yıldırım mahalle muhtarlıklarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi. Muhtarlık binaları belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde dezenfekte edilmişti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bayrampaşa, Güncel

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