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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.

04.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:48
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce 1 Mart 2020 olarak duyurulan tebliğin geçici 1'inci, 2'inci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye, prim, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı - Ekonomi

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