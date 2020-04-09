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Muhterem amca, eşinin doğum gününü vefa grubunun desteğiyle kutladı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Muhterem Karabulut eşi Hatice Karabulut'un doğum gününü, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin desteğiyle kutladı.

09.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26
Muhterem amca, eşinin doğum gününü vefa grubunun desteğiyle kutladı
Amasya 'nın Merzifon ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Muhterem Karabulut eşi Hatice Karabulut'un doğum gününü, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin desteğiyle kutladı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda evinden çıkamayan, Muhterem Karabulut, eşi Hatice Karabulut'a doğum günü sürprizi yapmak için Merzifon Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinden telefonla destek istedi.

Muhterem amcanın talebini geri çevirmeyen görevliler, pasta ve çiçekle Karabulut çiftini evlerinde ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşattı. Pasta ve çiçeği Muhterem amcanın talebi üzerine eşi Hatice teyzeye takdim eden görevliler, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale'nin de selamlarını ileterek doğum gününü kutladı.

Bu durumdan son derece memnun olan Hatice Karabulut eşine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür ederek şükranlarını sundu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Merzifon, Amasya, Güncel
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