Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Oldu

AK Parti Kütahya
İl Başkanı Ali Çetinbaş
, Merkez
İlçe, Tavşanlı
, Dumlupınar
, Emet
, Pazarlar
ve Simav
İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.
Ali Çetinbaş yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde adaylarımız arasında Merkez İlçe Başkanlığımıza Muhterem Kılıç, Tavşanlı İlçe Başkanlığımıza Bilal Kıyak, Dumlupınar İlçe Başkanlığımıza Ali Bursa
, Emet İlçe Başkanlığımıza Süleyman Ciner, Pazarlar İlçe Başkanlığımıza Fahri Karataş
ve Simav İlçe Başkanlığımıza Ahmet Kulat atanmıştır. İlimize, ilçelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın" dedi.(EFE
) - KÜTAHYA
Tavşanlı,Ali Çetinbaş,Kütahya,Merkez
14 Aralık 2018 Cuma 16:03