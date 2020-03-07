Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Muhterem Nur'un öldüğü ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan ölüm iddiası hakkında açıklama yapan aile yakınları, haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un dün bilinci kapandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kan değerleri değiştiği için solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur, bugün hayatını kaybettiği iddia edildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Ölüm haberini kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan aileye yakın isimler Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

31 Aralık 1932 Manastır doğumlu ünlü oyuncu fabrika işçiliği yaparken 1951'de Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına başladı. İkinci filmi ise 1952'de Osman Seden'in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük rollerde oynadı. Asıl ününü ise 1958'de Memduh Ün'ün çektiği Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

1960'larda pek çok maddi sorun yaşamaya başlayan sanatçı, Müslüm Gürses ile 1982'de Malatya turnesinde tanıştı, 1986'da nikah masasına oturdu.