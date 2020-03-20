MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ
MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
20.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:56
MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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