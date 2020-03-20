Muhterem Nur hayatını kaybetti

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un bilinci de kapanmıştı.





Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı. Nur, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Detaylar birazdan geliyor...

Kaynak: Snob Magazin