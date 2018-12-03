Muhterem Nur Müslüm Filminin Yapımcısını Dava Ediyor

Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmiyle ilgili yeni tartışma çıktı. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur katıldığı bir programda, "Filmden bir kuruş almadım" demişti. Müslüm filminin ortağı Nuri Yıldırım ise Muhterem Nur'un 950 bin lira aldığını söyledi. Yıldırım'ın açıklamalarının aslı olmadığını belirten Muhterem Nur, "Nuri Yıldırım bey, benim Müslüm filminden 950 bin TL aldığım hakkında açıklama yapmış. Ben böyle bir para almadım. Aslı olamayan aşağılayıcı sözler için hakkınızda dava açıyorum" dedi.

"2 BİN TL İLE GEÇİNİYORUM"

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, katıldığı bir programda Eşi Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm film ile ilgili de yorumlarını sunarak hayatını nasıl geçindirdiğini açıklamıştı. Muhterem Nur, 'Yurt dışından ve Türkiye'den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum' demişti.

MUHTEREM NUR "BİR KURUŞ ALMADIM" DEMİŞTİ

4,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama da yapan Muhterem Nur "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim. Para verirse jest olur" demişti. Bunun üzerine filmin yapımcısı Mustafa Uslu şöyle açıklama yapmıştı:

"Tanıştığım ilk günden beri Muhterem Nur hanımefendiyi Muhterem Anne olarak görmekteyim. Tarafımdan Muhterem Anne'ye maddi ve manevi her konuda ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir."

MÜSLÜM FİLMİNİN ORTAĞINA DAVA AÇIYOR

Müslüm filminin diğer ortağı Nuri Yıldırım ise Muhterem Nur'un Müslüm filminden 950 bin TL aldığını söyledi. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Nuri Yıldırım'ın açıklamaları üzerinde sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Türk halkına ve sevenlerimize bir duyuru lütfen. Cuma günü bir gazetede beni küçük düşürücü ithamlarda bulunan Müslüm filminin diğer ortağı Nuri Yıldırım bey, benim Müslüm filminden 950 bin TL aldığım hakkında açıklama yapmış. Ben böyle bir para almadım. Dahası da var. Nuri Bey'in açıktan bana 200 bin TL verdiğini Beyaz TV'den duydum çok rica ediyorum. Bu 200 bin TL başka bir sözleşmeye aittir. Ben Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'ya verdim. Şahsiyetinize yakışmadı bu hareket Nuri bey. Aslı olamayan aşağılayıcı sözler için hakkınızda dava açıyorum. Kişiliğimi zedelediniz. Şahsiyetinize yakıştıramadım." (Yeni Şafak)