Haberler » Güncel » Muhterem Nur'un sağlık durumu - Haber

Muhterem Nur'un sağlık durumu

BEYLİKDÜZÜ Devlet Hastanesi'ne 10 gün önce kaldırılan ünlü sinema sanatçısı Muhterem Nur'un tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, durumunun stabil olduğu belirtildi.

27.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:59Muhterem Nur'un sağlık durumu

BEYLİKDÜZÜ Devlet Hastanesi'ne 10 gün önce kaldırılan ünlü sinema sanatçısı Muhterem Nur'un  tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, durumunun stabil olduğu belirtildi.

İstanbul'da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur, 18 Şubat salı günü rahatsızlınca bölgedeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Muhterem Nur'un akciğerinde sıvı toplanması tespit edildi. Tedavisi sırasında bir ara böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Muhterem Nur için yoğun bakım ünitesine vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi.

Müslüm Gürses hayranları, iki gün önce hastaneye gelerek Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Nur'un bir yakınının hastaneden ayrılmadığı ancak, gazetecilerle görüşmek istemediği öğrenildi.



Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:35:04