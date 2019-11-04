Muhteşem AIDA operası 2019'un son temsili ile yarın Congresium Sahnesinde

"AIDA" operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle 5 Kasım Salı günü (yarın) saat 20.00'de CONGRESIUM SAHNESİ''nde olacak.

19'uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan'ın yaz aylarında İtalya'nın tarihi ARENA di VERONA Antik Tiyatrosu'nda seslendirdiği "Aida" temsili İtalyanların büyük beğenisini kazanmıştı. Ardından Uluslararası Aspendos Festivali'nde yine ünlü tenor Murat Karahan'ın başrol aldığı Aida Operası 19 Ekim'de Ankara Congresium Sahnesinde izleyiciden büyük alkış almıştı.

Dönüşümlü olarak Şef Antonio PIROLLI ve şef Can OKAN yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; yine dönüşümlü olarak Feryal TÜRKOĞLU, Nurdan KÜÇÜKEKMEKÇİ ve Burçin SAVIGNE'ne "AIDA"rolünde, Murat KARAHAN, Efe KIŞLALI ve Koray DAMCIOĞLU'na "RADAMES" rolünde, Ferda YETİŞER, Ezgi KARAKAYA ve H. Zeliha KÖKÇEK'e"AMNERIS", Eralp KIYICI ve Gürgan GÜRGEN"AMONASRO" rolünde eşlik ediyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür USTA, kostüm tasarımı Savaş CAMGÖZ ve Gürcan KUBİLAY imzası taşırken, koro şefi Giampaolo VESSELLA, ışık tasarımı Giavanni PIRANDELLO'ya ait.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreograf, Sergei TERECHENKO.