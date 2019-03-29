'Muhteşem Danton Ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi' DasDas'ta

İki sihirbaz, iki oyuncu ve sekiz dansçı, seyircileri dramatik aksiyon ve harika bir şov ile sihir dolu bir sahneye çağırıyor.

Dünya Sihirbazlar Birliği tarafından Merlin Ödülü'ne layık görülen, 'Yetenek Sizsiniz' programının da şampiyonlarındanBurak Sanlıve Kıvanç Özkönü sihirle dramatik tiyatronun içe içe geçtiği 'Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi'oyunu ile tiyatroseverlerle buluşuyor. Sanlı ve Özkönü'ye başarılı oyuncular Şeyma Gökçe Cengiz veGürhan Elmalıoğlu ile dansçılar eşlik ediyor.

Volkan Yosunlu ve Alper Baytekin'in hem kaleme aldığı hem de yönettiği oyun, seyircileri geçmişe götürüyor. 1800'lü yılların sonunda Budapeşte'de, dönemin ünlü sihirbazlarından Danton'un, adından sıkça bahsettirdiği zamanlarda başlayan hikayede Danton'un, yetenekli genç Arthur'la yollarının kesişmesi, ikilinin hayatını tamamen değiştiriyor. Oyun, her yaştan izleyiciyi sihir dolu dünyasının içine çekiyor.

30 Mart'ta ve 28 Nisan'da DasDas Sahne'de sahnelenecek 'Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi', sezon boyunca DasDas'ın Metropol İstanbul'daki yeni yerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler