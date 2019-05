Kaynak: AA

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sekizinci kez şampiyon olan ve "Muhteşem Gökhan" olarak anılan bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven, memleketi Erzurum'da nazar ayeti olan tablo ve dualarla karşılandı.Erzurum Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'nın Loutraki kentindeki şampiyonada 75 kiloda rakipleriyle mücadele ederek sağ ve sol kolda Avrupa birincisi olan Seven, Erzurum Havalimanı'nda konseyin Engelliler Meclisince coşkuyla karşılandı.Karşılamada, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında sekizinci kez şampiyon olan bedensel engelli Erzurumlu Seven'i nazar ayeti olan tablo ile karşıladı ve dua edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleşoğlu, şunları söyledi:"Gökhan daha önce 6 kez dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez Asya Şampiyonu olarak kendini ispatlamış milli sporcumuzdur. Şu an ise Avrupa şampiyonluğu sayısını 8'e çıkarıp erişilmesi zor ve kırması imkansız görülen muhteşem bir rekora imza atarak 'muhteşem Gökhan' diye anılmaya başladı. Gökhan kardeşimiz engellerin engel olamadığını ve engelleri aşan engelli bir insandır. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Gökhan kardeşimiz ise gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra hem Türkiye'mize, hem Erzurum'a hem de engelli kardeşlerimize dev bir eser bıraktı."Keleşoğlu, 6 dünya, 8 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu olan Seven'in kırılması zor bir rekora imza attığını belirtti.İnsanların en hayırlısının insanlara yararlı olanı olduğunu ifade eden Keleşoğlu, şunları kaydetti:"Biz Engelliler Meclisi olarak engelli kardeşlerimize her alanda yararlı olmanın uğraşı ve telaşındayız. Seven, Türkiye'nin ve Erzurumlu hemşehrilerimizin dünya arenasında gurur kaynağı. Aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizleri sevince boğmuştur. Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandırarak, göğsünde madalyası ile göğsümüzü kabartarak memleketimize dönmüştür. Kardeşimizi tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Tüm imkan ve desteğimizle Seven'in yanındayız."Seven de bir sonraki hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade ederek, müsabaka öncesinde kendisine yardım, destek ve ilgi alakalarından dolayı Keleşoğlu ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a teşekkür etti. Avrupa